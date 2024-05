Israele chiude valico di Rafah -tensione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 7 maggio 2024) 13.25 Le forze israeliane che hanno preso il controllo deldihanno chiuso completamente il passaggio tra Egitto e Gaza.Lo rende noto un portavoce Onu, denunciando così il blocco delle operazioni umanitarie per la stremaata popolazione palestinese di Gaza.. Egitto avverte:"I movimenti adevono essere fermati immediatamente. E' una pericolosa escalation,una minaccia per la vita di oltre un milione di palestinesi". Hamas si appella a Usa per premere su:"Occupazione divuole interrompere mediazione"