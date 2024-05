Interpretare i fatti europei - vi racconto la mission editoriale di The Watcher Post Eu

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 7 maggio 2024) “La storia non è altro che una rete intersoggettiva di narrazioni. Se si riesce a plasmare le narrazioni condivise dalla società – e specialmente le narrazioni su ciò che è possibile in futuro – allora si plasma la società stessa, e si influenza il corso degli eventi futuri”. Questo pensiero dello storico Yuval Noah Harari è stato lo spunto di riflessione da cui tutto è cominciato. Il contesto in cui ci muoviamo oggi è quello di un’Europa al bivio e di un mondo in cui le relazioni internazionali sono sempre più plasmate dalla capacità di influenzare le percezioni e di attrarre consenso. Il giornalismo si trova dunque ad affrontare una sfida cruciale: non si tratta più solo di riportare i, ma di offrire una chiave di lettura, una visione del mondo che permetta di decifrare la complessità del presente. Questa consapevolezza diventa ancora più urgente quando si ...