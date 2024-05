Inter Lazio - SVELATA la possibile DATA | le ultime

(Di martedì 7 maggio 2024)aspettano di sapere quando scendere in campo nel weekend del 18-19 maggio. In tal senso, Tuttosport si sbilanciasarà una delle partite piùessanti del turno di campionato di Serie A che si disputerà prevalentemente tra il 18 e il 19 maggio quindi non questo weekend bensì il prossimo. Le date

Focolari si spinge avanti: «Lazio Con l’Inter in ballo due scenari» - Focolari si spinge avanti: «lazio Con l’inter in ballo due scenari» - Focolari si spinge a inter-lazio, gara della penultima giornata. Il giornalista si appella a due scenari, entrambi dipendenti dai campioni ...

Per il Milan torna di moda Conceicao, in lizza per la panchina con altri due allenatori portoghesi - Per il Milan torna di moda Conceicao, in lizza per la panchina con altri due allenatori portoghesi - Sergio Conceicao è il nome nuovo per la panchina del Milan. Il tecnico portoghese si gioca l'eredità di Poli con Fonseca, Amorim, De Zerbi e van Bommel ...

Matías Almeyda tenta di strangolare uno steward dopo Paok Salonicco-Aek Atene - Matías Almeyda tenta di strangolare uno steward dopo Paok Salonicco-Aek Atene - L'ex centrocampista di lazio, inter e Brescia, che allena l'Aek Atene, ha perso la testa dopo una sconfitta pesante nei playoff scudetto. Rissa furibonda nel post-partita, rischia almeno tre giornate ...