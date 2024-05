(Di martedì 7 maggio 2024) Due poliziotti in borghese hannounper tentata violenza sessuale e tentata rapina aggravata. Il giovane è stato fermato in piazza Oberdan a Milano mentreva unacon un

Tempo di lettura: 2 minuti Tenta di truffare una coppia di anziani , poi li deruba: è stato Arrestato dalla Polizia di Stato per furto aggravato. Il malvivente è entrato in azione a Napoli, in piazza Nazionale, spacciandosi per il figlio degli ...

Blitz antidroga ad Afragola : coppia trovata con quasi due chili di droga tra hashish e marijuana. Trovato anche denaro e materiale per il confezionamento Blitz antidroga ad Afragola per i carabinieri della locale stazione che insieme ai militari ...

Insulta i passanti e minaccia una coppia in corso Buenos Aires con un cacciavite: arrestato 19enne - Insulta i passanti e minaccia una coppia in corso Buenos Aires con un cacciavite: arrestato 19enne - Due poliziotti in borghese hanno arrestato un 19enne per tentata violenza sessuale e tentata rapina aggravata. Il giovane è stato fermato in piazza Oberdan a Milano mentre minacciava una coppia con un ...

Madre getta figlio disabile in canale infestato da coccodrilli dopo il litigio col marito - Madre getta figlio disabile in canale infestato da coccodrilli dopo il litigio col marito - INDIA - Una tragedia ha scosso lo stato del Karnataka, nell'India del Sud-ovest, quando una madre ha gettato il suo figlio disabile di sei anni in un canale infestato da coccodrilli dopo una lite con ...

Picchia la compagna incinta a Racale vicino Lecce durante una lite, lei perde il figlio: arrestato 32enne - Picchia la compagna incinta a Racale vicino Lecce durante una lite, lei perde il figlio: arrestato 32enne - Donna incinta perde il figlio per l'aggressione del compagno al termine di una lite. È successo a Racale (Lecce). L'arresto in flagranza di reato ...