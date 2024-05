In arrivo pioggia e temporali - allerta gialla in cinque regioni

(Di martedì 7 maggio 2024) Dalla giornata di domani, il maltempo interesserà progressivamente il Sud Italia portando precipitazioni, soprattutto temporalesche, sullemeridionali ed in particolare sulla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con lecoinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 8 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata ...

Mattia Gussoni , Meteo rologo de Il Meteo .it, in esclusiva ai nostri microfoni: “Da domani previsto un nuovo peggioramento”. Ecco le ultime. Dopo una leggera tregua di questi ultimi giorni, il maltempo è ormai pronto a tornare in Italia. Da domani, ...

METEO Il Ciclone Normanno alla conquista dell'Italia: in arrivo piogge da nord a sud - METEO Il Ciclone Normanno alla conquista dell'Italia: in arrivo piogge da nord a sud - NEL DETTAGLIO Martedì 7. Al nord: temporali sparsi con grandine, possibili un po’ ovunque. Al centro: rovesci temporaleschi in arrivo su molte regioni. Al sud: nuvolosità via via più diffusa, qualche ...

Meteo - Temperature in calo ma dura poco, i valori attesi fino al weekend. Mappe - Meteo - Temperature in calo ma dura poco, i valori attesi fino al weekend. Mappe - TEMPERATURE SABATO: poche variazioni salvo locali e lieve diminuzioni, in generale i valori dovrebbero risultare sopra media al Nord, centrali tirreniche fino alla Campania e Sardegna. In media ...

Allerta rosso nel sud del Brasile, in arrivo nuovi temporali - Allerta rosso nel sud del Brasile, in arrivo nuovi temporali - Dopo alcune ore di tregua dalla pioggia, scatta un nuovo allerta rossa nel Rio Grande do Sul, lo Stato del Brasile meridionale dove il maltempo finora ha provocato 85 morti e 134 dispersi. (ANSA) ...