In a Violent Nature | pubblico traumatizzato durante la proiezione - c' è chi ha vomitato in sala

(Di martedì 7 maggio 2024) Si tratta di un thriller narrato dal punto di vista del killer E se un horror fosse raccontato dal punto di vista del killer? Questa la premessa di In a, che a quanto pare sembrerebbe aver sconvolto ilpresente allail Chicago Critics Film Fest. Lo slasher dell'esordiente Chris Nash è incentrato sul serial killer non-morto Johnny (Ry Barrett) che cerca nuove vittime nei boschi. La follia omicida è stimolata dalla rimozione di un medaglione da una torre antincendio crollata nel bosco che imprigiona il cadavere in decomposizione di Johnny, uno spirito in cerca di vendetta dopo un orribile crimine di 60 anni fa. Il corpo di …

Brutale e astratto assieme: così negli Stati Uniti definiscono questo film, che debutterà a maggio in streaming sulla piattaforma horror Shudder. Ecco il trailer , la trama e il poster di In a Violent Nature .

