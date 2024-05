Il significato del titolo Quando muori resta a me - il nuovo libro di Zerocalcare

(Di martedì 7 maggio 2024) L’ultimodia me, in uscita oggi per Bao Publishing, è un racconto dedicato al padre. Il, infatti, è la variazione di una frase che il papà di Michele Rech è solito ripetergli. Da acquirente compulsivo, infatti, il genitore è sempre molto orgoglioso delle sue collezioni. Come le 50 macchinine, che hanno vinto una qualche gara francese, raccolte pazientemente negli anni. “Mi ha detto tutto contento, ‘Sono arrivato in fondo, 50 macchinine, cosìmuoiono a te’“., allora, ha rigirato l’espressione, trasformandola nello spunto narrativo per scandagliare il rapporto tra Zero e Genitore 2, una figura rappresentata come l’oca cignata di Kung Fu Panda. Meno presente nei suoi ...

Notizia fresca giunta in redazione: Le speranze del Chelsea di vincere il quinto titolo consecutivo della Super League femminile sono appese a un filo dopo la drammatica sconfitta per 4-3 contro il Liverpool , con Gemma Bonner che ...

La Lapet denuncia la mancata applicazione della Direttiva Ue 958/2018 - La Lapet denuncia la mancata applicazione della Direttiva Ue 958/2018 - Ora pertanto, quando anche l’Italia ha recepito la direttiva ... in apertura sarà proiettato un video dall’emblematico titolo “Evoluzione della professione nel corso dei 40 anni di Lapet e 20 di ...

CINEMA - "Il segreto di Liberato", al The Space in anteprima la notte tra l'8 e il 9 maggio - CINEMA - "Il segreto di Liberato", al The Space in anteprima la notte tra l'8 e il 9 maggio - quando le lancette segneranno la mezzanotte e Napoli aprirà le porte al 9 maggio - proprio la data che ha ispirato il titolo del suo brano più celebre - l’artista dall’identità ignota esordirà sul gra ...

La WWE annuncia i primi due match titolati per King & Queen of the Ring - La WWE annuncia i primi due match titolati per King & Queen of the Ring - Il PLE saudita della WWE comincia a prendere forma a Raw, dove vengono annunciati già i primi due match titolati per il ppv ...