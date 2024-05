Il Segreto Di Liberato | in anteprima assoluta al The Space Cinema di Napoli

(Di martedì 7 maggio 2024) L'atteso film IlDiandrà in scena inal Thedinella notte tra l'8 e il 9 maggio. Tantissime sorprese per gli spettatori presenti alla première, a partire dalla consegna in omaggio del poster ufficiale del film.

Il segreto di Liberato verrà rivelato al Naoli Comicon ? Quel che è certo è che il pubblico della convention potrà vedere le prime scene del film in esclusiva . Il Comicon Napoli 2024 ospiterà un evento esclusivo per i fan di Liberato , l'artista ...

Al Comicon Napoli arriva un evento imperdibile per tutti i fan di Liberato, artista napoletano dall’identità ignota. A Comicon Napoli un evento unico e imperdibile per i fan di Liberato, l’artista napoletano dall’identità ignota. Giovedì 25 ...

Il regista racconta a Fanpage.it "Il segreto di Liberato ", il nuovo progetto che mischia documentario e animazione, in tutte le sale italiane dal 9 maggio: "La capacità di Liberato è quella di reinventarsi di continuo. Ha mille volti pur non ...

CINEMA - "Il segreto di Liberato", al The Space in anteprima la notte tra l'8 e il 9 maggio - CINEMA - "Il segreto di liberato", al The Space in anteprima la notte tra l'8 e il 9 maggio - Quando le lancette segneranno la mezzanotte e Napoli aprirà le porte al 9 maggio - proprio la data che ha ispirato il titolo del suo brano più celebre - l’artista dall’identità ignota esordirà sul gra ...

Eileen, da giovedì 30 maggio al cinema - Eileen, da giovedì 30 maggio al cinema - Nella Boston degli anni '60 la giovane Eileen conduce una vita monotona lavorando come segretaria in un riformatorio minorile e prendendosi cura di Jim, il padre alcolista. Le cose cambiano con l'arri ...

Il segreto di Liberato - Il segreto di liberato - Un documentario con inserti di animazione per raccontare uno dei più dirompenti fenomeni musicali degli ultimi anni. - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su FantasyMagazine.it ...