’Il provino’ degli Evasi venerdì al Dialma Ruggiero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Una settimana ricca di impegni quella che attende la Compagnia. Spetterà al gruppo teatrale di Castelnuovo Magra inaugurare mercoledì a Carrara in prima regionale, sul palcoscenico del Nuovo Cinema Garibaldi la terza edizione della rassegna di teatro contemporaneo ’RestArt!’ organizzata dalla locale Compagnia teatrale A Ufo in collaborazione e patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Carrara e FITA Toscana. In scena lo spettacolo ’Chi ha paura di Virginia Woolf?’ in programma alle 21.invece al Teatrodi Spezia sempre alle 21 primo appuntamento con gli spettacoliattori che hanno seguito i corsi di avviamento alla recitazione teatrale amatoriale della Compagniache metteranno in ...