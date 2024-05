Il primo video musicale generato dall’AI è piuttosto inquietante

(Di martedì 7 maggio 2024) Lo ha realizzato il regista Paul Trillo, che ha usato l’intelligenza artificiale Sora di OpenAI per il nuovo singolo di Washed Out

Il regista Paul Trillo ha usato l'intelligenza artificiale Sora di OpenAI per creare un filmato per il nuovo singolo di Washed Out. Ha generato 700 clip con l'IA, e ne ha selezionate 55 per realizzare The Hardest Part.Continua a leggere

