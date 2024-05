Il mistero della Colonna di Ferro in India: come ha fatto a non arrugginirsi in oltre mille anni - Il mistero della colonna di ferro in India: come ha fatto a non arrugginirsi in oltre mille anni - A Nuova Delhi, per la precisione nel complesso Qutb Minar che è tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, è stata costruita la cosiddetta colonna di ferro, una struttura risalente al 423 d.C. che non ...

CAMBIO DI STAGIONE, 4 ITALIANI SU 10 SONO METEOROSENSIBILI - CAMBIO DI STAGIONE, 4 ITALIANI SU 10 SONO METEOROSENSIBILI - Nel mondo, il 25-35% della popolazione soffrirebbe per le variazioni climatiche soprattutto se brusche e inattese e, solo in Italia, i meteorosensibili rappresentano circa il 30-40% della popolazione.

Auto elettriche, Catl rivela la nuova batteria da 1.000 km e 10 minuti di ricarica - Auto elettriche, Catl rivela la nuova batteria da 1.000 km e 10 minuti di ricarica - Catl presenta Shenxing Plus, batteria per auto al litio-ferro-fosfato (Lfp) con un’elevata densità energetica. Riesce a garantire oltre 1.000 km di autonomia e una super ricarica che in 10 minuti di c ...