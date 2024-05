Il futuro sostenibile Un parco fotovoltaico al posto dei veleni dell’ex azienda chimica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Aldell’abbandonata sorgerà unche può arrivare a produrre fino a un milione e mezzo di kilowattora all’anno. Prima, però, sarà necessario demolire e bonificare quel che resta della ex Antibioticos di Correzzana. L’operazione, portata avanti da Edison, proprietaria dell’area, nell’ambito del progetto di risanamento concordato con il Comune e gli enti di controllo, partirà a metà mese. Lo stabilimento chimico Antibioticos, nato negli anni Settanta e dismesso nel 1998, era specializzato nella produzione di principi attivi per formulazioni farmaceutiche e occupava un’area di 2,5 ettari: nel settore nord (gli attuali lotti C e D) erano dislocati la quasi totalità degli impianti produttivi, in quello sud (lotti A e B) gli uffici, i laboratori e i magazzini. ...