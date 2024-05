Il crollo parziale in Brasile ieri pomeriggio della diga '14 de Julho', situata fra le località di Cotiporã e Bento Gonçalves, nello stato di Rio Grande do Sul, a causa delle forti piogge, ha provocato la morte di almeno 29 persone, mentre ne ...

aumenta il bilancio delle vittime delle Inondazioni in Brasile . Lo Stato di Rio Grande do Sul è teatro di uno “scenario da guerra”. Intere comunità sono state cancellate dalla carta geografica, famiglie costrette a fuggire, strade bloccate e il ...

Il bilancio delle alluvioni nel sud del Brasile sale a 85 morti e 134 dispersi - Il bilancio delle alluvioni nel sud del brasile sale a 85 morti e 134 dispersi - Il bilancio delle piogge torrenziali che hanno colpito lo stato del Rio Grande do Sul, nel sud del brasile, è salito il 7 maggio a 85 morti, 339 feriti e 134 dispersi, mentre più di 150mila persone so ...

Alluvione Brasile: aumenta il bilancio, attesa una nuova perturbazione | FOTO e VIDEO - Alluvione brasile: aumenta il bilancio, attesa una nuova perturbazione | FOTO e VIDEO - Almeno 78 le vittime e un centinaio i dispersi E’ salito ad almeno 78 il numero delle vittime delle forti piogge che hanno colpito lo Stato del Rio do Sul, in brasile, stando a quanto riportato dall’u ...

Inondazioni in Brasile: in ginocchio la quarta economia del Paese - Inondazioni in brasile: in ginocchio la quarta economia del Paese - Mezzo milione di case senza elettricità, 839mila senza acqua e il bilancio delle vittime in continuo aggiornamento: le inondazioni hanno messo in ginocchio la quarta economia del brasile. Lo Stato del ...