I veri europeisti e quelle piazze che ricordano le proteste di Euromaidan in Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 7 maggio 2024) Le minacciose esercitazioni russe con armi nucleari hanno rilanciato in Italia, come prevedibile, il dibattito sulla necessità di «parlare con Putin», per usare le parole di Matteo Salvini. Dimenticando come al solito che tutti i leader europei non hanno letteralmente fatto altro, dal primo giorno dell’invasione (e anche da prima, se è per questo), a cominciare da Emmanuel Macron, il quale in una famosa telefonata in cui chiedeva di fermare i carri armati si sentì rispondere dall’autocrate del Cremlino che in quel momento aveva da fare, perché era in palestra. Nel frattempo in Georgia, dove hanno già assaggiato l’invasione putiniana di intere regioni, mentre noi europei guardavamo altrove, lecontinuano a riempirsi di manifestanti avvolti nella bandiera europea, che si battono contro «la legge russa», per non lasciar trasformare il loro paese in un’altra ...