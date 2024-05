I pm contro il sistema dell’edilizia in mano a funzionari e costruttori

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 7 maggio 2024) Un vero e proprio atto di accusailche ha governato l’edilizia privata a Milano, che punta il ditoe tecnici di Palazzo Marino. È quello contenuto nelle 59 pagine dell’atto di sequestro del cantiere “Giardino Segreto Isola” di via Lepontina 7-9, zona Isola, firmato dal gip Mattia Fiorentini su richiesta dei pm Marina Petruzzella e Tiziana Siciliano. Con le ipotesi di abusi edilizi, lottizzazione abusiva e abuso d’ufficio sono indagati a vario titolo in nove, tra dirigenti edello Sportello Unico edilizia, l’ex presidente della Commissione per il Paesaggio di Milano, progettisti e titolari della società coinvolte nel cantiere (Campaezzano srl, Milano 05 srl e Lepontina 7-9 srl). Le accuse vanno dall’aver sottostimato gli oneri di urbanizzazione all’illecito ...