I cantieri del Pnrr prendono forma Atteso il recupero dell’ex Cascina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Nella scuola primaria di via Litta il nuovo refettorio ormai ha preso, "l’obiettivo è quello di aprirlo per l’anno scolastico 2024-2025", commenta il sindaco di Lainate, Andrea Tagliaferro. In via Sant’Alberto, invece, si sono conclusi i lavori di demolizione degli edificiPanigadi primo passo per la riqualificazione urbana di quest’area. Anche i lavori per la sistemazionepodere Toselli e quelli al centro civico di Barbaiana proseguono e sono sotto gli occhi di tutti. Meno visibili, ma altrettanto importanti i progetti di digitalizzazione, quasi completati. Diventano realtà nel rispetto dei tempi i progetti finanziati con i 4 milioni di euro ottenuti dal Comune di Lainate nell’ambito dei fondi. "È stata una bella e grande sfida rispettare le tempistiche di ...