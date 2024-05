Ho avuto fame per 9 mesi Kelly Osbourne sulla difficile gravidanza col diabete gestazionale

(Di martedì 7 maggio 2024)non haunafacile, e ora ha deciso di aprirsi, parlando con People, rispetto alle fasi più difficili dei nove; la celebrity, figlia dei cantanti Ozzy e Sharon, ha accolto con il compagno Sid Wilson il figlio Sidney all’inizio del 2023, e ha spiegato alla rivista americana di aver sofferto per tutta ladi, e di aver dovuto tenere sotto controllo la sua salute, a dispetto di un grande appetito. “Non ho potuto avere lain cui si mangia quello che si vuole – ha detto– È stato terribile. Sono stata affamata per nove”.ha infatti spiegato di ...

