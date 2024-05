Giroud supera il suo record di reti in Serie A | 14 gol con il Milan - si prepara al trasferimento al Los Angeles FC

(Di martedì 7 maggio 2024) Con il gol al Genoaha battuto il suodiinA: 14, una in più dell’anno scorso, tre in più del campionato dello scudetto. Il francese, 37 anni, lascerà il, ha già firmato con il LosFc. A livello di marcature è a quota 16 (una in Champions, una in Europa League): nel 2022-2023 erano state 18 (in Champions era arrivato a 5), nel 2021-2022 erano state 14 (tris in Coppa Italia). La prossima partita sarà la numero 130 in rossonero: in quasi tre anni sono 48 lesegnate. L.M.

