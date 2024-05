Giro d’Italia 2024 - classifica e ordine di arrivo quarta tappa | volata vincente di Jonathan Milan

(Di martedì 7 maggio 2024) Lae l’didelladel, la Acqui Terme – Andora di 190 chilometri. Anche quest’oggi ci si gioca tutto nellaconclusiva e stavoltanon si fa sorprendere. Gran bella vittoria del velocista azzurro dopo il secondo posto conquistato nella giornata di ieri. Lavoro superbo della Lidl-Trek e di Simone Consonni, che hanno spianato la strada per ladel 23enne di Tolmezzo. Secondo posto per Kaden Groves davanti a Phil Bauhaus, Olav Kooij e Tim Merlier. Una giornata condizionata da tanta pioggia nella prima parte di gara e da una lunga fuga che ha visto protagonisti lo spagnolo Francisco ...

LA CLASSIFICA GENERALE 16.27 Un altro velocista molto atteso oggi è l'australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). 16.26 destino ormai segnato per Francisco Munoz (Team Polti Kometa) e Stefan de Bod ...

LA CLASSIFICA GENERALE 16.52 3 km all'arrivo. Sempre 5? di vantaggio per Ganna. Adesso si muove la Lidl-Trek di Milan. 16.51 Ganna ha guadagnato 5 secondi. Pasqualon e Van Poppel all'inseguimento di ...

