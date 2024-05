Giornata dell’Europa | i principali monumenti illuminati per le Europee

(Di martedì 7 maggio 2024) Il Colosseo di Roma, la Mole Antonelliana di Torino e Castel dell’Ovo a Napoli, sono alcuni deiche sarannoper celebrare il 9 maggio, la, ad un mese esatto dalle elezioni(6-9 giugno). Gli edifici esporranno lo slogan della campagna elettorale “Usa il tuo voto. O saranno altri a decidere per te” o la bandiera europea tra mercoledì 8 maggio e giovedì 9 maggio. All’iniziativa partecipano più di 60 città in tutta Europa. Tra gli altri edifici edi riferimento che verrannovi sono l’Arco di Trionfo di Parigi, la Grand Place di Bruxelles e la Fuente de Cibeles a Madrid, per citarne solo alcuni. Con queste illuminazioni nelle città di tutto il continente, il Parlamento europeo e le autorità nazionali e ...

"Come associazione abbiamo voluto promuovere l’illuminazione di luoghi iconici della cultura, sia delle grandi città d’arte che dei piccoli borghi, per rimarcare lo stretto collegamento tra la nostra identità e l'Europa". Lo ha detto Simonetta ...

