Garrison Rochelle è innamorato - chi è il misterioso compagno | Nessun coming ou - non c’era bisogno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 maggio 2024) Le ultime dichiarazioni diRochelle non lasciano spazio a dubbi: il coreografo, ex volto di Amici, è di nuovo. Lo ha lasciato intendere durante l’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Il coreografo ha dichiarato: “L’ultima volta che ci siamo visti. Ti avevo detto che avrei messo in atto uno ‘stop alle telefonate’. E invece la vita ama sorprenderci e sto vivendo un periodo molto felice e tranquillo. Ma non voglio dire troppo perché non voglio rovinare questo momento. Quando sarà il momento, ti chiamerò. Voglio però dire che non a 68 anni non è finita, anzi è appena cominciata”.dettaglio sull’identità del fortunato. La Toffanin, però ci ha scherzato su: “Mi chiamerai per l’anello. Ridendo e scherzando si dice sempre la verità”. In passato si è vociferato di un suo flirt con Luca Tartaglia, noto per la ...