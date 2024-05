Fuggono all' Alt e investono un agente - arrestati due minorenni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 7 maggio 2024) AGI - Non si fermano all'Alt e durante la fugaun poliziotto: due minoriper resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate a Catania, dagli agenti della Squadra Volanti e Squadra mobile. I ragazzi, a bordo di uno scooter, non hanno rispettato l'Alt dandosi alla fuga. È così iniziato un inseguimento in viale Kennedy, in zona Playa, informando i colleghi impegnati negli altri posti di controllo. I poliziotti hanno intimato nuovamente l'Alt, ma il conducente anziché fermarsi ha travolto undella polizia di Stato, facendolo cadere a terra e ferendolo. L'inseguimento, in cui sono state impegnate più Volanti, è proseguito per le vie della città. L'elicottero della polizia è riuscito ad "agganciare" lo scooter mediante una telecamera di bordo documentando tutte le fasi della fuga, così da fornire precise ...