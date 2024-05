Fugge dai carabinieri e va a sbattere contro un’auto | arrestato 19enne alle porte di Roma

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio- Idella Compagnia di Monterotondo, nel corso di mirati servizi di prevenzione e sicurezza nel comune di Mentana, hannounitaliano, gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, per un totale di oltre 10 grammi, e di tre parti di hashish, anche in questo caso per oltre 10 gr. di sostanza stupefacente complessiva. I fatti risalgono allo scorso 2 maggio, quando i militari hanno intercettato, fra le vie di Mentana, un motorino che stava effettuando dei movimenti sospetti. Volendo approfondire illlo, hanno intimato al soggetto di accostare al lato della carreggiata. Questi però, vedendosi chiuso dalla pattuglia dei ...

Sassoferrato - L'ha sorpresa mentre stava per andare a casa e con una scusa convinto l'ex moglie a salire nella sua macchina, dove sarebbe iniziata una discussione. A quel punto il...

Pubblicato il 7 Maggio, 2024 I Carabinieri del Comando Provinciale di Enna hanno arrestato un cittadino egiziano di 33 anni in flagranza di reato, sospettato di essere coinvolto nella produzione, il traffico e il possesso illegale di droghe. ...

Trovato morto 36enne sul marciapiede, l’amico si autoaccusa: «Gli ho dato una botta in testa» - Trovato morto 36enne sul marciapiede, l’amico si autoaccusa: «Gli ho dato una botta in testa» - Pavia, arrestato per omicidio il pensionato che lo ospitava. Il corpo del giovane dominicano trascinato e abbandonato davanti a casa ...

Perugia, minaccia la compagna con un coltello alla gola: arrestato - Perugia, minaccia la compagna con un coltello alla gola: arrestato - Le autorità hanno arrestato un uomo italiano di 50 anni, sospettato di aver minacciato la compagna con un coltello alla gola e di averla successivamente aggredita. L’arresto è stato effettuato dai Car ...

Calci e pugni alla compagna incinta, la donna perde il figlio che aveva in grembo - Calci e pugni alla compagna incinta, la donna perde il figlio che aveva in grembo - Nella notte dello scorso fine settimana i carabinieri della Stazione di Racale coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo salentino, hanno arrestato un uomo di 32 anni, colto in flagranza ...