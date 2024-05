Francesco Pio ucciso dai pitbull - dissequestrati i cani | dovranno essere rieducati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 7 maggio 2024) I dueche hannoil bimbo di 13 mesi ad Eboli,Pio D’Amaro, non saranno abbattuti. Per loro è previsto un periodo di rieducazione, al termine del quale saranno riaffidati ai legittimi proprietari. Questo è quanto deciso su Totó e Pablo che non saranno abbattuti con una siringa letale. Il destino dei duenon sarà quindi la soppressione. Dopo il periodo di osservazione alla Asl di Salerno e la permanenza in unle di Caserta, è stato disposto per loro il dissequestro dalla Procura di Salerno e l’affidamento ad una struttura che li “rieducherà”. I duequindi seguire un programma di recupero comportamentale a spese dei proprietari per poi tornare in loro possesso. Questi ultimi sono tra le persone indagate per la ...