Ferrara - rapina Despar a 11 ann - colpo da 6 mila € in contan -i, cassaforte aperta grazie a 2 chiavi prese da una cassetta poi la fuga

Le forze dell’ordine hanno segnalato alla Procura dei minori un ragazzo di 11 anni autore di una rapina in un supermercato di Ferrara , da dove sarebbe uscito con un bottino di oltre 6mila euro in contanti. La rapina , come riportato dall’Ansa, è ...

