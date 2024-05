Fedez smentisce il flirt con Ludovica Di Gresy | Ci siamo sentiti e abbiamo riso

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 7 maggio 2024)ha smentito di aver avuto unconDi, 23 anni, figlia del marchese Emanuele Di, proprietario della cantina Marchesi Di. Intervenuto a sorpresa come ospite durante il programma radiofonico La Zanzara, su Radio 24, il rapper, incalzato dal conduttore Giuseppe Cruciani, ha spiegato: “Io e lei cidi tutte queste cose che sono uscite. Basta”. Le voci di gossip erano circolate dopo che nei giorni scorsie Dierano stati avvistati al release party del nuovo disco del rapper Capo Plaza: in un video che sta girando sui social media si vedono i due in un angolo, conche, guardando il labiale, ...