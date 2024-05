Europee - Vannacci | Se eletto non mi dimetterò dall’esercit - resto un soldato

(Di martedì 7 maggio 2024) "Valori di libertà e democrazia io li ho difesi sul campo di battaglia" "Se verrò, mi trasferirò con mia moglie e le nostre due figlie a Bruxelles, farò l’eurodeputato a tempo pieno e mi adopererò al massimo perché torni la pace. Non mio:un". Lo dice in un'intervista a 'Chi'

Giorgia Meloni , da ex militante qual è, si muove da prima inter pares: mille euro al mese, come ministri e deputati. Giuseppe Conte raddoppia: duemila. Spiccioli se paragonati alla tassa...

Tempo di lettura: 2 minutiIn vista delle imminenti elezioni Europee e comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, si invitano gli elettori a verificare se siano in possesso della tessera elettorale al fine di rivolgersi tempestivamente, in caso ...

(Adnkronos) – "Se verrò eletto , mi trasferirò con mia moglie e le nostre due figlie a Bruxelles, farò l’eurodeputato a tempo pieno e mi adopererò al massimo perché torni la pace. Non mi dimetterò dall’esercito : resto un soldato". Lo dice in ...

Tutto quello che c'è in gioco alle prossime elezioni europee - Tutto quello che c'è in gioco alle prossime elezioni europee - Secondo il regolamento del Parlamento europeo occorre invece aver compiuto 18 anni d’età per poter essere eletti, età minima richiesta nella maggior parte dei Paesi europei, ma non in Italia, dove ...

Europee, Vannacci: "Se eletto non mi dimetterò dall'esercito, resto un soldato" - europee, Vannacci: "Se eletto non mi dimetterò dall'esercito, resto un soldato" - "Se verrò eletto, mi trasferirò con mia moglie e le nostre due figlie ... Lo dice in un'intervista a 'Chi' in edicola da domani Roberto Vannacci, candidato per le prossime elezioni europee. "Mi danno ...

Chi è Giovanni Toti, dall’esordio in Mediaset al sogno del terzo mandato in Liguria - Chi è Giovanni Toti, dall’esordio in Mediaset al sogno del terzo mandato in Liguria - Dopo i primi passi da giornalista, l’attuale presidente ligure arrestato il 7 maggio per corruzione è stato per alcuni anni nel cerchio magico di Berlusconi. Lo strappo con Forza Italia nel 2019: poi ...