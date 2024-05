Enna - arrestato dai Carabinieri 33enne trovato in possesso di 5 kg di marijuana

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il 7 Maggio, 2024 Idel Comando Provinciale dihannoun cittadino egiziano di 33 anni in flagranza di reato, sospettato di essere coinvolto nella produzione, il traffico e ilillegale di droghe. Durante un’operazione mirata alla prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, le forze dell’ordine hanno condotto una perquisizione in un centro di accoglienza della provincia. Giunti al suo interno notavano l’extracomunitario indi qualche grammo di sostanza stupefacente per cui decidevano di estendere le ricerche nelle pertinenze di un immobile confinante con la struttura, facilmente raggiungibile dalla stessa ove rinvenivano oltre cinque chilogrammi di, accuratamente occultata e ...

