Emily Blunt dice che vuole vomitare dopo aver baciato alcuni co-protagonisti

Emily Blunt su alcuni dei suoi baci cinematografici: “Non mi sono assolutamente divertita” - Emily blunt su alcuni dei suoi baci cinematografici: “Non mi sono assolutamente divertita” - Emily blunt racconta alcune sue particolari esperienze sul set ma anche il modo in cui riesce a sviluppare una chimica con i propri colleghi.

Un blockbuster del regista di "Paradise Beach" - Un blockbuster del regista di "Paradise Beach" - La grande avventura è protagonista della prima serata di Rai 4 lunedì 6 maggio: alle 21.20 va in onda il blockbuster “Jungle Cruise” (2021), un film d’azione funambolica diretto da Jaume Collet-Serra.

The Fall Guy: ecco le fonti d’ispirazione per il personaggio di Emily Blunt - The Fall Guy: ecco le fonti d’ispirazione per il personaggio di Emily blunt - La costumista Sarah Evelyn ha rivelato le fonti d'ispirazione per il personaggio di Emily blunt in The Fall Guy ...