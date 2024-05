Emergenza idrica a Caltanissetta - arriva l’ordinanza anti-spreco

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il 7 Maggio, 2024 Per cercare di risolvere l’, il sindaco Roberto Gambino ha emanato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000. La mancanza di acqua è causata dalla scarsità di piogge durante l’inverno, che non ha permesso di riempire adeguatamente le riserve idriche e di garre un servizio idrico soddisfacente nella regione siciliana. A causa di questa situazione critica, il gestore del servizio, Caltaqua, ha modificato anche la distribuzione al fine di mitigare gli effetti negativi sulle città servite. Un’riconosciuta anche dalla Regione siciliana che lo scorso 11 marzo con propria delibera ha dichiarato lo stato di crisi edper la grave crisinel settore ...

La regione Sicilia chiede lo stato di emergenza nazionale per la Crisi idrica . Il governo regionale guidato da Renato Schifani ha preso questa decisione nel corso dell’ultima giunta in conseguenza al lungo periodo di siccità e alla rilevante ...

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 È stata istituita, su proposta del presidente della Regione Sicilia na, Renato Schifani, la cabina di regia per l’emergenza idrica . Lo ha deciso il governo Sicilia no nel corso della riunione di giunta di oggi ...

Dalla Spagna al Portogallo, dalla Sud della Francia alla Romania. Come accaduto in Italia, in alcuni Paesi europei la pioggia è arrivata. Può servire a salvare l’estate dalla siccità , a patto che il turismo non diventi un boomerang (come si teme in ...

