Elezioni - il sindaco Argentieri tenta il bis

(Di martedì 7 maggio 2024) Giuseppe, iluscente del comune di Vergato, si candida per un secondo mandato alla guida di uno dei principali centri abitati della valle del Reno. "Il percorso di risanamento che abbiamo iniziato cinque anni fa – spiega– non si è ancora concluso e per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno ripresentarci. Siamo una squadra che lavora bene insieme e senza questo affiatamento non mi sarei ricandidato. Sette dei nove consiglieri comunali della mia maggioranza hanno deciso di mantenere il loro impegno qualora fossimo eletti e anche questo è un segno di forte compattezza". Dove vi collocate politicamente? "La nostra lista è sempre civica e anche in questa tornata si chiamerà ‘Vergato nel cuore’. Questo significa che non siamo condizionati dai partiti e manterremo la nostra autonomia nelle decisioni. In ...