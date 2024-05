È la ‘Capitale dei carciofi’ - piccolo borgo con strade strette e le case in pietra | il panorama è mozzafiato

(Di martedì 7 maggio 2024) Al carciofo è legata storia e leggenda di un vegetale che sembra abbia origini mediorientali. Sarebbe stato portato in Italia dagli Etruschi e avrebbe avuto i suoi natali in Egitto. Che sia solo frutto di racconti o si tratti della reale origine di uno degli ortaggi più amati dagli italiani, poco importa. Sta di fatto che oggi viene consumato in tutte le salse: carciofi al gratin, polpettine di carciofi, carciofi a patate, carciofi fritti, carciofi trifolati, frittata di carciofi, insalata di carciofi, seppioline con carciofi, risotto alla crema di carciofi, torta salata i carciofi, vellutata di carciofi, carciofi ripieni e immancabilmente i carciofi alla giudia… Dal sapore e dai colori inconfondibili, dove vengo prodotti i carciofi più buoni del Lazio – ilcorrieredellacitta.comnel Lazio tra i principali produttori di carciofi Può essere ...

Aromatica torna dal 3 al 5 maggio a Diano Marina: tra gli ospiti Vissani e Farinetti - Stretto tra Albenga (regina delle aromatiche in vaso e da taglio, alimentari e ornamentali, dei carciofi violetti, delle zucchine trombette e del pomodoro cuore di bue) e Imperia (capitale del ...

Weekend del Natale di Roma: tutti gli eventi in programma sabato 20 e domenica 21 aprile - ... sempre in vetta alle classifiche con i suoi brani, è pronta per approdare nella Capitale con il ...il villaggio che accoglierà Chef e Ristoratori per realizzare un menù interamente a base di carciofi. [...