Dottore - il catalogo è questo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 7 maggio 2024) Io adesso telefono al mio medico e gli domando a bruciapelo in quale secolo è vissuto Martin Lutero, chi ha scritto “La coscienza di Zeno”, cos’è l’Irpef e che significa “pletora”. Sono certo che risponderà correttamene a questa scarna selezione dei 245 possibili quesiti di cultura generale appena resi pubblici dal ministero dell’Università (risposte comprese), insieme alle altre tremila e rotte domande scientifiche da cui verrà selezionato il materiale per il prossimo test d’ingresso alla facoltà di Medicina. Non perché il mio medico, o altri medici curanti sparsi per tutta Italia, mi abbia finora fatto sfoggio di chissà quale cultura; ma perché Martin Lutero, “La Coscienza di Zeno”, l’Irpef e la parola “pletora” fanno parte del mondo reale, esattamente come me e tutti i pazienti di tutti i medici patrii. Non so se in futuro mi farei curare da un medico che piazza Martin Lutero nel ...