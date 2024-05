Dott ssa Valeria Spano - Cagliari | Riforma fiscal - introdotto il contraddittorio preventivo per le istruttorie di verifica fiscale

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) - In sede di accertamentoe subentra l'obbligo delfra amministrazione e contribuente, 7 maggio 2024.Con l'introduzione di nuovi articoli nello Statuto del contribuente, lo scorso 18 gennaio 2024, è stata approvata una significativae volta a garantire maggiori tutele per i contribuenti sottoposti adi controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. “Una delle novità più importanti introe è l'istituzione deldurante le proceduredi, offrendo così al contribuente la possibilità di difendersi e fornire spiegazioni in merito alle eventuali irregolarità ...

Dott.ssa Valeria Spano, Cagliari: “Riforma fiscale, introdotto il contraddittorio preventivo per le istruttorie di verifica fiscale” - Dott.ssa Valeria Spano, Cagliari: “Riforma fiscale, introdotto il contraddittorio preventivo per le istruttorie di verifica fiscale” - “Una delle novità più importanti introdotte è l'istituzione del contraddittorio preventivo durante le procedure istruttorie di verifica, offrendo così al contribuente la possibilità di difendersi e ...

Atti esclusi dal contraddittorio al buio per i tributi locali - Atti esclusi dal contraddittorio al buio per i tributi locali - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ...

Contraddittorio anticipato: si parte - contraddittorio anticipato: si parte - Dallo scorso 30 Aprile 2024 sono cambiate le norme in tema di contraddittorio preventivo generalizzato. In questo articolo passiamo in rassegna i principi del nuovo contraddittorio e puntiamo il mouse ...