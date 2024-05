Dopo Covid record streptococco | test e tampone - istruzioni per l’uso

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 7 maggio 2024) Da studio Gemelli-Cattolica leper l'uso degli strumenti diagnostici: "Sìrapidi in farmacia ma solo per screening"per l'uso. Quanto è pericolosa l'infezione che l'anno scorso,la pandemia di, è tornata a livellisoprattutto nei bimbi più piccoli? E come diagnosticarla correttamente per poter iniziare la cura giusta