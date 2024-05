Ddl Intelligenza Artificiale - l’Ocf | Avvocatura e magistratura devono essere coinvolte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 7 maggio 2024) Considerazioni su una legge italiana sull’laddove già esiste un dispositivo comunitario – l’AI Act recentemente approvato dal Parlamento europeo – e, soprattutto, un forte richiamo affinché i portatori di interesse vengano coinvolti su un tema di tali implicazioni, ampiezza e ricadute. Su questi temi l’Organismo Congressuale Forense, l’organo politico dell’italiana, è intervenuto alla Talk to the Future Week, la 5 giorni organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dedicata al tema dell’che ha preso avvio ieri per concludersi il 10 maggio. “L’attenzione del Governo all’è senz’altro apprezzabile – commenta il segretario del, Accursio Gallo -, tuttavia ...