Dayane Mello torna in TV | l’annuncio ammalia i fan Ecco dove e quando

FORMELLO - La Lazio torna in campo: breve faccia a faccia fra Tudor e squadra - FORmello - La Lazio torna in campo: breve faccia a faccia fra Tudor e squadra - Il confronto tanto atteso è avvenuto con toni sereni, ha parlato Igor Tudor con la squadra ad ascoltarlo. Nessuno scontro, poche semplici parole per chiarire che quanto visto a Monza non è accettabile ...

Omicidio a Bicinicco. Ucciso dall'amica con le forbici e l'acido, l'ex compagna: «Aiuteremo nostra figlia, la droga ha rovinato tutto» - Omicidio a Bicinicco. Ucciso dall'amica con le forbici e l'acido, l'ex compagna: «Aiuteremo nostra figlia, la droga ha rovinato tutto» - Eravamo comunque mamma e papà, adesso cercheremo di dare il meglio a quella che è e resterà comunque nostra figlia. Purtroppo la droga ha spezzato la nostra vita assieme, ...

Silvia era senza auto e patente, come ha raggiunto la casa della vittima Cosa sappiamo della donna accusata di omicidio - Silvia era senza auto e patente, come ha raggiunto la casa della vittima Cosa sappiamo della donna accusata di omicidio - La testimonianza della vicesindaco di Reana del Rojale dove la quaratenne vive: «Il Comune l’ha sempre seguita e monitorata. Ha rifiutato ogni aiuto» ...