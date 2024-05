Cyber crime | se l’utonto non servisse più?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 7 maggio 2024) Talvolta, dentro i numeri si nascondono delle domande. Quest’anno a porre la loro domanda sono alcuni dati presenti nel “Data Breach Investigations Report” di Verizon. Iniziamo a spiegare di quali numeri si tratta. Nel capitolo dedicato agli attacchi alle applicazioni web si legge che nel 77 per cento dei casi essi hanno avuto successo perché l’aggressore era in possesso di credenziali valide rubate. Guardando ai report degli anni precedenti è dal 2018 che questo dato è sempre molto vicino all’80 per cento. Detto questo, un paio di paragrafi dopo si legge che “negli ultimi 10 anni, le credenziali rubate ha inciso in quasi un terzo (31%) delle violazioni”, il cui numero complessivo ammonta a 35.970. Per la cronaca al secondo posto si trova il phishing che si attesta a circa il 20 per cento. In conclusione, i redattori del report affermano che come i criminali ne siano entrati in ...