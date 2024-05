Conti è il nuovo Presidente del GGI

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di martedì 7 maggio 2024) Pietroè ildel Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese Il voto durante l’Assemblea Privata 2024 del Movimento “Cultura d’impresa, formazione imprenditoriale, orientamento, attrazione e valorizzazione delle startup sul territorio. Queste le priorità in coerenza con il Piano Strategico #Varese2050” È Pietroildel Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese. Ad eleggerlo per il biennio 2024-2026 è stata l’Assemblea Annuale Privata del Movimento che si è tenuta nella sede di Gallarate dell’Associazione datoriale. Ilentrerà di diritto a far parte anche del Consiglio di Presidenza di Confindustria Varese. Classe 1993, laureato in Economia e Management all’Università ...