Chi erano i 5 operai morti intossicati nelle fogne di Casteldaccia

(Di martedì 7 maggio 2024) Epifanio Alsazia, 71 anni. Ignazio Giordano, 59. Roberto Raneri, 50. Giuseppe Miraglia, 47. Giuseppe La Barbera, 28. Sono i cinque, in provincia di Palermo, uccisi dalle esalazioni di idrogeno di solforato mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione. Un sesto lavoratore, Domenico Viola, 62 anni, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Palermo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 maggio: glisononella vasca interrata dell’impianto di sollevamento delle acque reflue dell’Azienda municipale acquedotti (Amap) di Palermo, a 5 metri di profondità, nei pressi della statale 113. Secondo quanto ricostruito, tre di loro avrebbero perso i sensi pochi attimi dopo essersi calati dentro il tombino. Non ...