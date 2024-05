Cerca sesso a pagamento - ma gli sparano addosso con una pistola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024) Bologna, 7 maggio 2024 -vaa casa di una ragazza ma si è ritrovato davanti il compagno di lei armato di, rischiando la vita. E' quanto accaduto in un condominio della Bolognina: il 30enne straniero era entrato nell'appartamento di una ragazza per fare, dietro a un corrispettivo di 100 euro. Invece di consumare il rapporto, però, la donna ha preso i soldi e mandato via il cliente. Ma oltre la beffa, anche il danno: l'uomo ha deciso di rientrare in casa per riavere i soldi, ignaro del fatto che nella stessa casa viveva anche il compagno 43enne della giovane, che dormiva nella stanza accanto. Infastidito dalla situazione, quest'ultimo ha così impugnato unae sparato un colpo contro il cliente, che è riuscito fortunatamente a scappare e a ...