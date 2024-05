Camion a fuoco in autostrada A1 - traffico in tilt tra Firenze Sud e Incisa | code di oltre 10 chilometri

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Mattina di pesanti disagi per chi viaggia. All’alba di oggi, martedì 7 maggio, il rimorchio di unha presoinA1 al km 311, traSud eReggello. Fortunatamente, come confermato dalla polizia stradale, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.di 10Ilè andato completamente in, condi10verso Roma. Autostrade comunica che al momento (ore 06:40) sono in corso i lavori di ripristino dell’incendio, ildefluisce su una sola corsia. Le strade alternative A chi viaggia in direzione di Roma Autostrade consiglia di uscire ...

