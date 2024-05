Cambiare qualcosa affinché nulla cambi Cosa aspettarsi dal nuovo mandato di Putin

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 7 maggio 2024) L’inaugurazione deldel ri-eletto presidente russo Vladimirè un rituale che merita di essere guardato e analizzato con le dovute attenzioni, forse addirittura maggiori delle quattro occasioni precedenti. D’altronde, nei suddetti contesti non c’erano state né il conflitto su larga scala in Ucraina che oramai si trascina da tre anni, né tantomeno la riforma costituzionale che ha aperto le porte al terzoconsecutivo del leader russo, interrompendo la cosiddetta “tandemizzazione” e rafforzando ulteriormente la già marcatissima caratterizzazione personalistica del sistema di potere russo. Un personalismo che non tocca soltanto il vertice massimo del potere, ma anche tutta la sua cerchia. Alcuni individui hanno oramai assunto il ruolo di “costanti” all’interno del sistema di potere ...