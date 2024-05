Blitz in due ristoranti di Lodigiano - scoperti 8 lavoratori in nero e 16 irregolari | maxi multa ai gestori

(Di martedì 7 maggio 2024) Lodi, 7 maggio 2024 –della finanza nelotto"in" in due locali. Si tratta di persone non assunte regolarmente e retribuite in contanti. I finanzieri i Lodi nell’ambito di controlli sugli esercizi commerciali per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, sono entrati in duedella provincia, in un caso anche alla presenza di funzionari dell’Ispettorato del Lavoro. È stata quindi eseguita una verifica delle autorizzazioni e della regolarità delle posizioni lavorative del personale impiegato, anche ascoltando i diretti interessati. All’esito delle attività ispettive, sono stati individuati, in totale, otto“in” (tre presso un ristorante e cinque nel secondo), impiegati nelle ...

