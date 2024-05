Bimbo azzannato e ucciso dai pitbull - dissequestrati i due cani | saranno sottoposti a un percorso di recupero

I due cani sono in una struttura del Casertano, monitorati. Sulla morte del neonato di 13 mesi di Eboli è in corso una indagine della Procura di Salerno.Continua a leggere

