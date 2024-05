Battaglia delle benzine in F1? Come i nuovi carburanti potrebbero stravolgere i valori in pista

(Di martedì 7 maggio 2024) Dal 2026 cambierà il regolamento in Formula 1, e a fare la differenza potranno essere i, con le compagnie petrolifere che non saranno sottoposte al budget cap.

Carburanti , ci risiamo : nuovi vertiginosi aumenti per quanto riguarda sia la benzina che il diesel Ci risiamo . Si torna a parlare nuovamente di Carburanti e le ultime notizie che arrivano non sono affatto delle migliori. Secondo quanto riportato ...

Carburanti nuovi e green: così cresce il colosso Q8 - carburanti nuovi e green: così cresce il colosso Q8 - Nell'ultimo anno, a esempio, il 99,9 per cento di elettricità è stato acquistato da fonti rinnovabili, promozione di carburanti alternativi e biocarburanti ... valore di lungo periodo e dare spazio ...

