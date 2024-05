Basket serie c Ravaioli ne mette 33 Lugo batte Modena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Aviators8048: Goi 16, Laslau, De Carli, Baroncini L. 5, Fussi 5, Creta 6, Canzonieri 7, Ciadini 6, Arosti 2,33, Pasquali. All.: Baroncini F.: Reale 4, Twum 12, Obitso, Mingotti 4, Casu ne, Govi 2, Saccone 12, Mantovani 4, Nasuti 7, Taddei 3, Lunghini. All.: Coppeta Arbitri: Boccia – Bertolini Note. Parziali: 21-13; 37-24; 59-33 Netta vittoria degli Aviators sul80-48, scongiurando così l’ultimo posto che vale la retrocessione diretta, ormai matematicamente dei modenesi. La lotta per evitare il quarto, ovvero i playout, sarà invece molto serrata negli ultimi quattro turni, perché le altre quattro squadre del girone sono appaiate a 6 punti. Mattatore della serata è stato ...