(Di martedì 7 maggio 2024) Arriva in libreria e negli store online l’ultimo saggio di Nico: “. Una storia italiana” (Edizioni dell’Ippogrifo, pp. 224, € 20). Un volume che raccoglie la straordinaria e per molti versi inedita epopea di due generazioni di imprenditori chel’immagine diCon cinquant’anni d’anticipo su Adriano Olivetti, rivoluzionò il rapporto allora esistente tra profitto d’impresa e capitale umano. Artefice di questo cambiamento che, sotto molteplici aspetti diede inizio a un radicale rinnovamento del mondo del lavoro, fu Pacifico, un imprenditore romano giunto aallo scopo di ampliare l’attività della Ditta Pellegrino B., storicamente specializzata nella vendita di lane e tessuti di pregio.Ebreo, massone e ...

In libreria e su tutte quante le piattaforme web arriva l’ultimo saggio di Nico Pirozzi : “Ascarelli. Una storia italiana” (Edizioni dell’Ippogrifo, pp. 224, € 20). Perché un libro sugli Ascarelli? La più ovvia delle risposte – afferma l’autore – ...

Ascarelli, Pirozzi ricostruisce l’epopea degli industriali (e mecenati) ebrei che trasformarono il volto di Napoli - ascarelli, pirozzi ricostruisce l’epopea degli industriali (e mecenati) ebrei che trasformarono il volto di Napoli - Arriva in libreria e negli store online l’ultimo saggio di Nico pirozzi: “ascarelli. Una storia italiana” (Edizioni dell’Ippogrifo, pp. 224, € 20). Un volume che raccoglie la straordinaria e per molti ...

Approda in libreria e sulle piattaforme web l’ultimo saggio di Nico Pirozzi: “Ascarelli. Una storia italiana” - Approda in libreria e sulle piattaforme web l’ultimo saggio di Nico pirozzi: “ascarelli. Una storia italiana” - Approda in libreria e su tutte le piattaforme web l’ultimo saggio di Nico pirozzi: “ascarelli. Una storia italiana” ...