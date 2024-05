Arrestato per corruzione il governatore della Liguria Giovanni Toti

Ha litigato con gli anziani genitori , come aveva già fatto altre volte, perché avevano detto no alla sua ennesima richiesta di denaro. Quando la sorella, entrata in casa casualmente per accertarsi come ogni sera dei bisogni di mamma e papà, ha ...

I carabinieri lo avevano scambiato per un ladro perché davanti agli uomini del nucleo investigativo di Genova che controllava la zona di Bolzaneto per contrastare i furti nelle abitazioni del quartiere, ha sterzato improvvisamente il volante ...

Giovanni Toti arrestato per corruzione: il governatore della Liguria ai domiciliari. Misure cautelari per altre 9 persone: c'è anche Aldo Spinelli - Giovanni Toti arrestato per corruzione: il governatore della Liguria ai domiciliari. Misure cautelari per altre 9 persone: c'è anche Aldo Spinelli - velocizzare e approvare la pratica di rinnovo per trent'anni della concessione del Terminal Rinfuse alla Terminal Rinfuse genova S.r.l. (controllata al 55% dalla Spinelli.) pendente innanzi al ...

