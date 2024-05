Arrestato l’hacker più ricercato d’Europa | Julius Kivimäki è colpevole di aver ricattato oltre 30mila persone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) A 27 anni ha commesso decine di migliaia di reati informatici, ma ora il suo legame con il crimine si spezza. Perché, coperto dallo pseudonimo Zeekill, è statoqualche mese fa a Parigi e ora in Finlandia, suo paese di origine, è stato sottoposto a processo per l’ultima delle sue malefatte: ricattare circa 33 mila pazienti del Vastaamo, un centro privato specializzato in assistenza psicologica, per ottenere in cambio denaro. Secondo quanto scritto da Login,dicrimini informatici che spaziano fra violazione di dati aggravata, tentato ricatto aggravato e diffusione aggravata di informazioni lesive della vita privata. L’accusa ha chiesto sei anni e tre mesi di carcere per il 27enne, ma ...